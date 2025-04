No obstante, Rossy asegura que no le agobia llegar a los 70 años : "Soy muy niña y muy curiosa. La curiosidad es la madre de la juventud. Yo cada vez estoy más cerca de la niña que fui. Es maravilloso este retorno".

Rossy de Palma se mojaba también sobre otros temas diferentes como el nacionalismo, algo que ella no termina de comprender. "Solo creo en las fronteras gastronómicas. Son las únicas que me parecen lógicas y a celebrar", subrayaba Rossy. A su vez, la actriz española confesaba que no es religiosa: "Me gusta la filosofía taoísta".