La presentadora ha continuado: "Los socios de Gobierno se han mostrado al borde del soponcio por el contrato con Israel, pero ningún ministro de Sumar se ha mostrado dispuesto a dimitir . Esta crisis de Gobierno del sofocón también se podría llamar la crisis del sí pero no. Sánchez está en contra de la compra de armas pero es como Antonio Banderas en el Mariachi. Parece que va a tocar la guitarra pero en la funda del instrumento lleva 564 millones en balas y explosivos, 300 millones obuses, 225 millones barcos de guerra, 200 millones en carros de combate, 70 millones en misiles y 60 millones en blindados . Dice no a la guerra, pero bueno, no".

"Marlaska dejó por escrito en octubre que estudiaban cancelar el contrato de las balas, pero no. La ministra de sofocón e Infancia, Sira Rego, ha enviado una carta a Marlaska en la que le insta a cancelar el contrato, pero la ministra no dimite. El ministro de Cultura y sofocones Ernest Urtasun declara la guerra a su propio Gobierno por la compra de armas, pero no. Cuando Urtasun escucha el verbo dimitir se recupera de la lipotimia impostada y dice que el Gobierno no está en riesgo "en ningún caso", apuntaba Ana Rosa.