Con 17 años, Abigail llevaba una vida complicada: tenía vicios, bebía mucho y se escapaba durante días . Tanto es así que, en una ocasión, la invitada reconoce que no recuerda nada de lo que hizo durante una semana entera a excepción de un importante detalle: su hermana encontrándola y l levándola de vuelta a casa . Abigail es consciente de que Génesis siempre ha estado muy pendiente de ella, cuidándola, guardándole la espalda y todo ello sin juzgarle en ningún momento, al contrario que el resto de su familia.

Probablemente, ella ya no estaría aquí de no ser por su hermana. “De seguro estaría muerta”, confiesa mientras se seca las lágrimas de los ojos. Ella nunca ha hablado con Génesis sobre el tema pues siempre están de broma, pero ha decidido traerla desde Berlín, su ciudad de residencia, para agradecerle delante de toda España en ' El diario de Jorge ' que le haya salvado la vida en numerosas ocasiones.

"Gracias por salvarme la vida en varias ocasiones. Gracias por tus cuidados , tus cariños y tu atención en el momento más oscuro de mi vida . Nunca me juzgaste. Sin tu ayuda, mi vida sería mucho peor. Por todo ello, siento que estoy en deuda contigo. Siempre has sido, eres y serás mi ángel de la guarda. Te quiero".

A Génesis le brillan los ojos, está emocionada. El presentador quiere que ella cuente por qué razón Abigail le ha escrito esta carta agradeciéndole por haber sido su ángel de la guarda, pero ella asegura entre lágrimas que no lo entiende: "Yo no me siento así, solo siento que es mi hermana y la quiero".