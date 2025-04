Algo que no entra para nada en sus planes: "¿Tú crees que yo con este cuerpo estoy para que me escondan? No, mi amor. Yo estoy para que me saquen, para que me luzcan y para ser la primera, cariño", ha adelantado en su vídeo de la presentación desatando los aplausos del público.

Y es que nuestra invitada tiene claro lo que busca en una pareja: "Busco sobre todo una persona que tenga la capacidad de establecer una conversación. Me gusta que hablen, porque yo hablo mucho y si tú no hablas, me aburro. Más o menos de mi edad, yo tengo 46 años. Me gustan muy dominantes, muy activos como personas. No me gusta la gente sumisa. Que sea una persona que tenga sangre en el cuerpo, no me gusta la gente de horchata", ha asegurado.