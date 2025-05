Rechaza a su examante cuando le confiesa que está enamorado de él: "No estoy preparado"

Cristian le pide disculpas por lo que ha pasado entre ellos en el pasado y reconoce que estuvo con otro chico mientras estaba conociéndolo a él: “Fui un poco mentiroso . Me gustaría empezar de nuevo, pero no como un follisqueo, sino como algo más estable”. Por su parte, Samuel reconoce que estuvo muy agobiado por aquella época y que, por eso, decidió huir en su momento.

Samuel le pide perdón por lo que ocurrió en su reencuentro pasado: “No me arrepiento, pero había bebido. Cuando uno bebe demasiado, no es consciente de lo que hace. Me gustaría tener una amistad, como seguimos ahora, hablando por Instagram”. Cristiana admite que está enamorado, pero Samuel no está dispuesto a dar ese paso con él: “No estoy preparado para comprometerme emocionalmente”.