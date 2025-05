La familia biológica de Manuel acude al programa para intentar reencontrarse con él

Manuel decide escuchar su historia, pero toma la decisión de marcharse sin conocerles

Las pruebas de ADN confirman si Toñi, Ana y Toñi son realmente hermanas o no

Jesús, David y Paco acuden al plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' para intentar localizar a su hermano Manuel, que desapareció de la incubadora del hospital con tan solo una semana de vida porque los servicios sociales le quitaron la custodia a sus padres debido a su adicción a las drogas.

La familia de Manuel nunca ha dejado de buscarle e incluso han contratado detectives privados, sin éxito. Por eso acuden al programa para reencontrarse con su hermano. Manuel ha aceptado la invitación, ha accedido a levantar la solapa del sobre y ha escuchado atentamente, pese a no conocerles, lo que sus hermanos tienen que decirle.

''Queremos decirte que aquí tienes tres hermanos, queremos abrazarte, siempre te estuvimos esperando, en nuestro corazón hay una espinita porque sabemos que no somos tres. Necesitamos que esa herida se tapone y no sangre tanto'', le dice uno de los hermanos.

Manuel, en shock, ha respondido a sus hermanos: ''Una cosa que siempre tendré que agradecer a mis padres es que desde pequeño siempre lo he sabido. Es una cosa que uno piensa'', y continúa: ''Entiendo vuestra preocupación, pero sinceramente creo que me vais a entender, mi familia es la que me ha criado, el amor que tengo hacia ellos es incondicional, los valores y el amor que me han dado no se paga con nada''.

Manuel explica que siempre ha tenido ''curiosidad'' por saber de su familia biológica, pero cuenta que decidió no buscarla ni saber nada de ella. Tras sus palabras, Manuel les ha contado la historia de su vida y Jorge Javier le ha leído la carta que le escribieron sus padres hace años.

Finalmente, Manuel ha tomado una decisión: ''Sintiéndolo mucho en el alma, es que no. Deseándoles siempre lo mejor y tenerles respeto y agradecerles lo que han hecho, pero no, lo siento mucho. Tengo que ser consecuente conmigo, con mis pensamientos, me respeto a mí y a mi familia'', y Manuel decide no abrir el sobre y no reencontrarse con sus hermanos.

La madre biológica de Manuel se rompe al saber que su hijo no quiere saber de ellos

Antes de irse, Manuel accede a que sus padres biológicos entren al plató para que le vean por primera vez y les pide perdón por tomar la decisión de no reencontrarse con ellos. Emocionados, Francisco y María le ofrecen la posibilidad de que si en algún momento cambia de opinión ahí estará su familia biológica.