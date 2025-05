El día de la boda, justo cuando iban a firmar, Roberto Vázquez (Álex Adrover) se echó para atrás. Sentía qua había dejado muchos sueños atrás por estar con Noelia y, además, su corazón, realmente, latía por Be (Patricia Montero). Fue por ello que, en el último minuto, lo pensó fríamente y decidió plantarla en el altar: “No me puedo casar contigo (..) No me siento atado a ti (..) Te quiero, pero no eres todo mi mundo para mí”.