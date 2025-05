''Eso es lo más bonito. En mi vida he tenido dos ilusiones, una era ser artista y otro tener un documental. Ahora digo 'oye, pues mira'. Primero grabé mis discos y la gente me ha escuchado, luego canté con C Tangana y ahora tengo mi propio documental gracias a Mediaset'', cuenta la cantante, emocionada.

La cantante cuenta un poco lo que se verá en el documental: ''Vais a ver una faceta mía... Lo vais a ver todo y más. Quien conoce a La Húngara va a descubrir a una que no conoce aunque crea conocerla, y quien no la conoce va a disfrutar viéndolo''.

''Yo como te he dicho soy una niña de barrio, al final mi sueño se cumple. Van a venir muchos artistas invitados que no te puedo decir '', revela, pero Jorge Javier bromea por no haberle dicho nada: ''Bien que no me has llamado, yo haciéndote un montón de entrevistas y ni una llamada de teléfono. Yo que soy cantante, artista, escritor''.