“Calleja en el espacio: Misión Cumplida“ se estrenará el 21 de mayo en exclusiva en Prime Video

Dos nuevos episodios que muestran los días clave del viaje espacial de Calleja

Preparativos, entrenamientos, reflexiones y muchas emociones rodean esta nueva entrega

Los objetos personales que acompañaron a Jesús Calleja en su viaje espacial

Compartir







Tras el éxito de los primeros episodios, ‘Calleja al espacio’ llega con su segunda parte el próximo 21 de mayo a Prime Video. Esta segunda parte nos sumerge en los días clave del viaje espacial de Calleja: desde su emotiva despedida hasta el despegue definitivo desde el desierto de Texas, en las instalaciones de Blue Origin.

Rodado entre España y Estados Unidos, y con acceso exclusivo al centro del lanzamiento de Jeff Bezos, esta entrega nos permite vivir desde dentro todos los preparativos, entrenamientos y emociones del aventurero leonés antes de convertirse en el tercer español en viajar al espacio.

Desde la cuenta atrás hasta la ingravidez, pasando por nervios, abrazos y lágrimas, la segunda parte nos invita a descubrir no sólo como es volar al espacio, sino cómo cambia para siempre a quién lo vive.

Si ya te emocionaste con los primeros capítulos, no puedes perderte este final. Y si todavía no los has visto, prepárate para una experiencia inolvidable.