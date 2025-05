Miguel Salazar Madrid, 16 MAY 2025 - 18:45h.

Belén Ro se sienta en '¡De Viernes!' y reabre su guerra con las Campos

Salta la tensión en el cara a cara más esperado entre Terelu Campos y Belén Rodríguez: "Si contara toda la verdad no quedarías en buen lugar"

Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, '¡De Viernes!' vivirá una entrevista única con las declaraciones de Belén Ro, que viene dispuesta a reabrir su enfrentamiento con las Campos. En 'Tardear' hemos podido ver un pequeño avance de varios titulares que ha dejado la televisiva.

"Creo que Terelu hizo mucha trampa conmigo"

"Tuve un cara a cara con ella, y me convenció porque Terelu gana mucho en las distancias cortas y creía que habíamos dejado ahí el tema. Me sentó muy mal porque creo que hizo mucha trampa conmigo", desvela.

Al parecer, una de las cosas que le han molestado a Belén Ro sobre Campos han sido los términos que ha empleado en varias ocasiones para dirigirse a ella. "Se ha hartado de decir que es 'hermana mía'. Yo no lo digo yo hace muchos años, que no lo digo porque las hermanas no hacen lo que hizo Terelu conmigo", asegura.

Belén Ro asegura que Terelu Campos tiene cierta responsabilidad a la hora de "vulnerar" su intmidad y "participar" en una "persecución" y "acoso" contra ella, dice textualmente como podemos ver en el vídeo superior a este artículo. "Llega ya un momento que a mí se me pone una cara de g*lip*ll*s y creo que debo ser la única persona de España que le han hecho las acusaciones más tremendas que se pueda hacer a nadie y que siguen", comenta.