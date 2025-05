Miguel Salazar Madrid, 16 MAY 2025 - 19:25h.

María Jesús Cantudo está de vuelta a la televisión. La actriz y cantante se sentará en el programa '¡De Viernes!' dispuesta a zanjar su larga guerra judicial contra Blanca Villa y María Jesús Nieto. El lío de demandas, que ha culminado después de 20 años, comenzó por las difamaciones e injurias que habrían vertido sus compañeras de profesión sobre ella.

La justicia le dio la razón en abril de este año. "Nunca jamás en la vida me habrás visto hablar mal de nadie. Y podía hablar, pero yo soy buena gente y no le toquen a la Cantudo, la honradez de María José Cantudo porque entonces ya hablamos con palabras mayores. No voy a consentir que nadie diga algo que no sea cierto", ha afirmado en la entrevista.

"Mi padre se murió sin saber que a su hija le habían dado la razón"

A partir de las 22:00 horas en Telecinco, María José Cantudo se sentará en el programa dispuesta a aclarar todas sus verdades y a cerrar las heridas que tiene abiertas. "La justicia siempre me ha dado la razón. La señora dice que ella hizo las canciones porque era mi amiga, eso es mentira", asegura.

La actriz y cantante tiene claro que hay cosas que ha decidido "no sacar" sobre las demandantes. "Yo no soy de su calaña", subraya. Reconoce que se ha ganado su vida "con el sudor" de su frente y de su cante. Y reconoce que no ha tenido una vida fácil en los últimos años. "Mi padre se murió sin saber que a su hija le habían dado la razón y eso no lo perdonaré nunca", comparte.