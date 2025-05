El funcionario niega la trama sexual con Ana Julia Quezada en la cárcel

Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, volvió a ocupar los medios de comunicación tras conocerse nuevos detalles sobre su estancia en la prisión de Brieva. Quezada habría mantenido relaciones sexuales con dos trabajadores del centro penitenciario, un cocinero y un funcionario, a cambio de favores, que incluían el acceso a un teléfono móvil, chocolate y perfume, entre otros.

Según hizo público Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz asesinado por Ana Julia Quezada, el dispositivo móvil habría sido entregado por uno de los empleados de la prisión, presuntamente como parte de estos intercambios. En este entramado también se menciona a la actual pareja de Ana Julia, cuyo papel fue entregarle el teléfono al funcionario.

El funcionario de la prisión declara ante el juez

Este miércoles 14 de mayo, el trabajador del centro penitenciario ha declarado ante el juez. A la salida, su abogado comentaba a los periodistas lo bien que había ido: “Cuando se es inocente muy bien”.

'Vamos a ver’ ha hablado en directo con Verónica Guerrero, abogada de Patricia Ramírez, que está ejerciendo como acusación popular en el juicio. “No ha contestado ni al ministerio fiscal ni ha ninguna de las acusaciones populares y ha negado todo, cualquier participación, relaciones sexuales, entrega de teléfono, lo ha negado todo", ha explicado. Y ha añadido: “Veremos si hay más testimonios que lo contradicen”.

La abogada se personó ayer y asegura que hay más testimonios que apuntarían a estos hechos: “Declaró la propia Ana Julia”.

El acusado de cohecho niega los favores sexual a Ana Julia

Ante la pregunta de Joaquín Prat por los indicios para acusar al funcionario, Verónica Guerrero responde: “A día de hoy indicios hay, de hecho si no, no se abre una causa contra nadie. Constan algunos testimonios de regalos, ahora bien, quien haya participado en todos esos regalos es lo que hay que dilucidar porque este señor lo niega todo”.

El funcionario estaba dado de baja por otras causas ajenas a la investigación: “No está trabajando. No sé si se coge la baja antes o tras conocerse esto, lo desconozco”, apuntaba la abogada. Además, contaba que los acusados, aunque sean culpables, tienen derecho a mentir o no declarar: “Yo venía convencida de que iba a decir que se acogía a su derecho de no declarar, era una posibilidad que tenía en mente”.

En principio, el cocinero aún no estaría investigado: “Ha sido la declaración de Ana Julia y la declaración del funcionario hoy, y ya está. Si tiene que responder alguien más que se siente en calidad de lo que se tenga que sentar”, finalizada la abogada.