Miguel Salazar Madrid, 23 MAY 2025 - 20:24h.

Raquel Bollo frena en seco a Pepi Valladares: "Sustituyo yo a Carmela, no tú"

Saltan chispas entre Raquel Bollo y Pepi Valladares por Isabel Pantoja: "Te has guardado muchas cosas para tener pruebas"

Quien fue asistenta de Isabel Pantoja, Pepi Valladares, ha venido al plató de 'Tardear' dispuesta a destapar más novedades de la vida de la cantante. Entre otras cosas, quería desenmascarar que la tonadillera nunca había estado enamorada de Diego Gómez -que desveló recientemente la influencia de Agustín sobre ella-.

Tras decir que ella sustituyó a Carmela en las labores de la casa de Pantoja, se ha producido un tenso encontronazo en 'Tardear' entre Pepi Valladares y Raquel Bollo. Una y otra se han visto las caras después del conflicto que protagonizaron hace unos meses por videollamada en directo. Pero ahora, Bollo ha sorprendido a la exasistenta de Pantoja para aclararle que fue ella la que sustituyó a la fallecida Carmela.

Raquel Bollo aparece en directo y contesta a Pepi Valladares

"Yo no me meto en las cosas que no he vivido, pero Carmela se jubila y entro yo en el Teatro Lope de vega", asegura la televisiva. Sin embrgo, hemos podido ver cómo han entrado en juego otros motivos de conflicto entre ambas. "No voy a entrar en la vida de Pantoja por tema hijos", dice refiriéndose a los ataques que según ella habría lanzado contra ellos hace años. "¿A qué viene ahora?", le lanza Pepi Valladares. "Coges y te vas", apostillaba.

"¿Quién eres tú para hablar?", le decía a su vez Raquel Bollo. "Respeta lo que estoy diciendo", reprochaba Valladares, que le acusaba de tener una "inquina" contra ella.

"Aprovehcaste la temporada de mis hijos en 'Supervivientes' para atacar", le contestaba la tertuliana. Más tarde, la exasistenta de la tonadillera le contraatacaba. "Todo el mundo sabe cómo has llegado a la vida de Isabel Pantoja", decía.

"Anteriormente has mentido"

"Los que trabajaban para Isabel Pantoja en El Rocío son tus padres, una semana al año ibas tú. Anteriormente has mentido", le acusaba Bollo.

Así las cosas, Valladares ha optado por levantarse en directo y abandonar el plató del programa. "No me va a desmentir más, me voy", decía. "Son 17 años trabajando con Isabel", agregaba.

Sin embargo, Raquel Bollo volvía a una acusación que le había lanzado antes y mostraba su indignación por lo que había escuchado. "¿Y cómo he llegado yo a la vida de Isabel? ¿Qué quieres dar a entender?", le preguntaba. "Llego a la vida de Isabel porque soy la mujer de su primo hermano, y cuando me da palizas de muerte, Isabel me pone los abogados para que me separe" compartía detrás de cámaras. "Lo que acabas de hacer es muy sucio", le lanzaba a Pepi Valladares, que ya estaba fuera del plató.