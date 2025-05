Miguel Salazar Madrid, 26 MAY 2025 - 20:24h.

Raquel no ha podido ocultarle a su padre que su novia no le es de su agrado

Una madre conoce al novio de su hijo por primera vez en 'El diario de Jorge' tras haber rechazado su sexualidad, según este

Raquel (23 años, Las Palmas de Gran Canaria) ha venido a 'El diario de Jorge' a poner fin al tenso momento que atraviesa con su padre, Antonio. Hace tres semanas, este le desveló que había vuelto desde hace un año con su expareja, una mujer con la que tiene una buena sintonía su hija.

Así que Raquel ha venido dispuesta a contarle a Jorge Javier todo lo que piensa del conflicto con su padre, con las ganas de solucionarlo. Pero no sabía que tanto su padre como la novia de este la estaban escuchando. "No entiendo cómo ella quiere vivir conmigo cuando no me acepta", contaba mientras.

Raquel le dice a su padre que no quiere vivir con su novia

Finalmente el presentador del programa le desvela que su padre ha oído cada palabra. Antonio ha aparecido en el plató y ambos se han dado un fuerte abrazo, ya que se quieren con locura. Pero entre una y otro hemos visto mucha distancia.

"Tienes que poner freno", le aconseja Raquel a su padre sobre la relación sentimental que mantiene. "Quiero que seas súper feliz, pero los tres juntos en familia... no lo veo", le trasladaba. Pero, ¿qué piensa la novia de Antonio de todo esto?

Silvia, la mujer en cuestión, explica desde la grada que le tiene cariño a Raquel pero cree que "se equivoca mucho". "Yo nunca le haría daño a ella", comentaba. Raquel no ha cedido y está convencida de que no puede mantener una buena relación con Silvia, pese a que esta ha compartido justo lo contrario. "Vivir juntos ya sé que no", afirmaba Antonio por su parte.