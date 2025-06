La invitada visitaba ‘El diario de Jorge’ para revelarle un importante secreto que pude cambiar por completo la relación con su madre

Advierte a su amiga que no para de contar sus intimidades: “Se va a liar porque mi pareja lo está escuchando”

Ari se siente sexy, atrevida y muy libre en el amor. Vive como le da la gana, pero su madre no acaba de entenderla. La invitada visitaba ‘El diario de Jorge’ para revelarle un importante secreto que pude cambiar por completo su relación con ella.

Jorge Javier recibía en plató a Ari que contaba cómo era la relación con su madre y desvelaba lo que le quería decir delante de todo el mundo. “Mi madre es una persona muy conservadora, pero bueno, creo que desheredarme, no me va a desheredar. Le tengo que contar un secreto muy íntimo, es la última persona que me falta que lo sepa”.

“Le quiero contar a mi madre que me gusta el mundo liberal, me encanta. Mi pareja y yo somos una pareja abierta, estamos abiertos a probar todo, estamos experimentando cosas y hacemos intercambio de parejas… probamos cosas constantemente”, desvelaba.

El encuentro entre madre e hija en plató

Poco después, Jorge Javier entrevistaba en plató a la madre de Ari, que no sabía muy bien qué hacía en ‘El diario de Jorge’ ni quién le había llevado hasta allí. Pronto descubrió que era su hija la que estaba detrás de todo.

“Espero que no te asustes”, le decía Ari al reencontrarse en plató. “Me gusta mucho el mundo liberal, me encanta… me gustan los intercambios de pareja, me gusta mucho ese mundo, me encanta el sexo… y quiero que me aceptes”, le contaba a su madre que reaccionaba de una forma muy sorprendente. “Mientras te cuides…”, contestaba ante el aplauso del público y de Jorge Javier.