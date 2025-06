Isabel Díaz Ayuso se negó a recibir dos besos de la ministra de Sanidad a su llegada a la Conferencia de Presidentes

Ana Rosa Quintana abordaba en el programa el encontronazo que Isabel Díaz Ayuso y Mónica García tuvieron en la Conferencia de Presidentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso que la ministra de Sanidad le saludara a su llegada al acto con dos besos y su decisión provocó un gran revuelo mediático.

"No quiero que me dé dos besos una persona que nos llama asesinos", decía Ayuso después y Ana Rosa Quintana apuntaba: "Yo entiendo perfectamente que Ayuso no le diera un beso, tu espacio es tu espacio y lo ocupa quien tú quieras que lo ocupe".

Ana Rosa Quintana, sobre la ausencia momentánea de Ayuso

"El saludo no se le niega a nadie es una cosa correcta, pero un beso se le das a quien tú quieres", insistía la presentadora, que también matizaba lo que dijo sobre la ausencia momentánea de Ayuso mientras se utilizaban los comentados pinganillos: "Ayuso lo había dicho, se sabía lo que iba a hacer, yo ya lo dije le viernes, no es ningún palo a Ayuso, Ayuso hace cosas muy bien, me pareció muy bien que no aceptara dos besos de una persona con la que no tiene relación y que tiene mala relación. Me pareció que habiéndose quitado el pinganillo, era suficiente".