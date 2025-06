Miguel Salazar 09 JUN 2025 - 17:14h.

El televisivo ha compartido su estado de salud tras suprerar una grave enfermedad que le dejó en coma inducido

Primicia | Jordi González, al borde de la muerte: "Ha tenido que aprender a andar"

Jordi González ha sorprendido en 'Tardear' con un anuncio inesperado. El mítico presentador de televisión ha contectado en directo en el programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco después de hablar abiertamente de la dura enfermedad que ha sufrido y que le ha podido costar la muerte.

El periodista contrajo una bacteria que le dejó en coma inducido durante 3 semanas y sin poder hablar en 2 meses. Sin embargo, asegura que ahora mismo se encuentra "muy bien", tanto físicamente como anímicamente. "Y espiritualmente mejor que nunca, porque cuando despiertas de una situación así todo, sin proponértelo, cambia", asegura.

"Voy a hacer algo que hace tiempo que no hago"

Al ser preguntado por si tiene fecha a su regreso a la televisión, Jordi González ha sido claro y ha confirmado que será "en septiembre". "Me han dicho que no lo diga, pero es un proyecto que a mí me entusiasma y me pone mucho las pilas", cuenta. El televisivo se siente así en perfecto estado para hacer lo que más le gusta. "Voy a hacer algo que hace tiempo que no hago, que es dirigir un programa", confirma.

Jordi González explica que ahora mismo en su vida han cambiado sus prioridades. Dice que lo que más evita son "las situaciones tensas". "Busco cuidarme, no es que tenga ninguna secuela pero ya comer bien, equilbradamente, a las horas", relata. El catalán ha reaparecido después de unas vacaciones de infierno en Colombia, país en el que fue víctima de una bacteria. Durante los primeros días de enfermedad le costaba respirar porque apenas le llegaba el oxígeno al cerebro.

Y tuvo que someterse a una traqueotomía. "Lo que más miedo me daba era perder la voz. Cuando dije 'hola' me emocioné mucho", contó en otra entrevista. Ahora, en el programa de Telecinco, reconoce que en su vida habría esperado vivir un calvario de este tipo. "¿Cómo voy a imaginar algo así, si no practico actividad de riesgo?", se cuestiona. "Dejé de fumar hace 20 años", señala.