06 JUN 2025 - 19:09h.

Elena Zapico se emociona en 'Tardear' al hacer un repaso por el concurso de Pelayo Díaz

Elena Zapico, ya es casi una colaboradora más de 'Tardear'. La madre de Pelayo ha venido en varias ocasiones al plató del programa para mostrar el máximo apoyo a su hijo. Sin embargo, hoy ha llegado más triste que ningún día ya que anoche, el concursante puso fin a su aventura por el reality más salvaje de toda la televisión.

Elena no ha dudado en dar las gracias al programa por invitarla y ha mostrado un día más, el orgullo que siente por su hijo y por el concurso que ha hecho su hijo: "Muchas gracias por cuidarme tanto aquí en 'Tardear' a lo que el presentador del programa comenta entre bromas que "lo dices como si fuera una despedida. Tú tienes que volver, ya nos da igual Pelayo, yo quiero que vengas tú".

Elena Zapico, sobre el concurso de Pelayo: "Había mucha gente que no le conocía y le insultaba"

Tras recibir críticas en su paso por otros concursos, Pelayo Díaz se ha abierto en canal en 'Supervivientes' con el fin de que la gente le conozca de verdad. Sobre esto, su madre comenta que "había mucha gente que no le conocía y le insultaba".

Verónica Dulanto no ha podido evitar preguntar a Elena qué se lleva del concurso de su hijo, a lo que ella desvela que "se ha ganado a mucha gente porque cuando empezó el concurso, veía las tertulias y gente que yo admiraba muchísimo, que me encantaba como hablaba, como Alessandro Lequio, empezaron a decir que cogiese las maletas y se fuera a su casa".

Asimismo, la madre de Pelayo apunta que "no entendía por qué decían eso, pero luego fueron cambiando. Me encantó ver a esas personas que primero decían una cosa y después le vieron de verdad en el programa, ahí me di cuenta que eran unos grandes".