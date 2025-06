El gracioso momento de Ion Aramendi con un concursante que no acertaba nada: "Estamos contigo Ángel"

'Padres A' acuden al programa para intentar ganar y eliminar al equipo fuerte del programa, 'Familia de profes', en complicidad ganadora

'Familia de profes', el equipo líder de 'Reacción en cadena', ha ganado un bote de 177.451 euros y se enfrenta al equipo de aspirantes 'Padres A' conformado por tres amigos que vienen desde San Sebastián de los Reyes, ellos son Álvaro, Alber y Ángel.

Durante la primera prueba 'De tres en tres', cuando ambos equipos iban empatados a 4.000 euros, Ion Aramendi preguntaba a un concursante:" ¿Tú no has acertado ninguna no?", Ángel suspiraba y respondía que no, con las risas de fondo de sus compañeros. El presentador mientras bromeaba y para mostrarle todo su apoyo se acercaba a él y le decía: "No pasa nada Ángel, estamos contigo tío".

Los recién estrenados concursantes que forman 'Padres A' nos contaban que harían si ganasen un buen premio en metálico en el programa: "Tenemos pensado una experiencia familiar de irnos todos con nuestras familias a un parque temático en Orlando y, si queda algo, irnos los tres a descansar a República Dominicana", apuntaba Alber.

'Familia de profes' eliminan a 'Padres A'

En complicidad ganadora, el equipo líder 'Familia de profes' eran los primeros en jugar. Marta, Simon y Jordan comenzaban con el buen ritmo de aciertos al que nos tienen acostumbrados y seguían así hasta el final de la ronda, que tras algún error, se quedaban en unos buenos 11 aciertos.

A continuación era el turno del equipo visitante, 'Padres A', que comenzaban con los nervios normales de enfrentarse por primera vez a este juego, pero que poco a poco iban sumando aciertos. Álvaro, Alber y Ángel terminaban el tiempo con 7 aciertos y finalmente eran eliminados por 'Familia de profes'.