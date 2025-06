Patricia Fernández 12 JUN 2025 - 00:53h.

Travis Ortmayer, 'strongman', cuenta su historia en 'La noche de los récords': "Lo perdí todo"

Jesús Vázquez, preocupado por la herida de un experto en artes marciales tras realizar un reto: "¿Estás bien?"

Llegaban a 'La noche de los récords' Evans Nana y Travis Ortmayer, 'strongmans' para enfrentarse a unos de los retos más duros de la noche.

"Cuando me mudé a Bélgica no hacía este deporte, pero empecé a entrenar y con la pandemia esto pasó a ser mágico", contaba Evans a Jesús Vázquez y le contaba sus dos sueños: "El primero tiene que ver con la fuerza, quiero llevar la bandera de mi país a Los Juegos Olímpicos para ser el orgullo de mi familia y el segundo con la política, me gustaría ser ministro de deporte en mi país de origen, en Ghana".

Travis Ortmayer, por su parte, relataba al presentador que lleva mucho tiempo en el mundo de los 'strongman': "He estado en esto 22 años, he visto pasar a seis generaciones de atletas, soy un hombre muy mayor en un deporte ne el que todos tiran la toalla muy jóvenes".

El que explicaba que nunca se había presentado a un 'Guinness World Records': "Nunca tuve la oportunidad, al final es cuestión de destino y suerte"

"Yo he estado en todo lo alto de este deporte a nivel mundial y luego la vida me derrotó por completo. Lo perdí todo, a todos mis seres queridos. Tuve que remontar y volver a levantar cabeza. Esta competición para mí significa mucho, se lo voy a dedicar a todas las personas que fueron derrotas por la vida, que querían rendirse y que luego volvieron a levantar cabeza", relataba Travis.

Las palabras de Jesús Vázquez en 'La noche de los récords'

Mensaje al que Jesús Vázquez reaccionaba desde el plató: "Sé de lo que me hablas porque yo también caí y me volví a levantar. Mucha gente que lo esté viendo lo entenderá".

Tras esto, llegaba el momento de que ambos se enfrentasen a este reto y, finalmente, era Travís Ortmayer el que se hacía con el título 'Guinness World Records'.