Como es costumbre en el programa, 'La Noche de los Récords' dedica un espacio para dar a conocer a dos mujeres muy especiales que han vivido con el hándicap de ser diferentes. Ambas tienen el título Guinness World Records, una por ser la mujer más alta del mundo y la otra por ser la más baja: Rumeysa Gelgi y Jyoti Amge, respectivamente.

La primera de ellas es de Turquía, quien se presenta a Jesús Vázquez y la audiencia con un perfecto español. Padece el síndrome de Weaver, "una enfermedad rara que procede de una mutación genética", explica. Este le ha traído algunos problemas de salud por los que ha tenido que ser sometida a unas cirugías cuando era pequeña. "Tuvieron buen éxito gracias a Dios y en este momento no tengo necesidades particulares o problemas específicos", asegura.

Mientras, Jyoti Amge afirma no haber sufrido mucho en la escuela pero porque no fue a la guardería: "No podía jugar junto con los otros niños por motivos de seguridad. Podía caerme". Rumeysa tampoco fue a un colegio, pero con el tiempo aprendió a ver los aspectos positivos de su condición: "Llegué a ser la persona fuerte que me considero ahora y también aprendí a vivir con este problema cada día y ya no es tanto problema".

Sin embargo, el hecho que cambió radicalmente su vida fue, sin duda, cuando ambas obtuvieron su título Guinness World Records. Así lo contaban en su entrevista con Jesús Vázquez en el programa.

Así les cambió la vida el título Guinness World Records

Obtener un título Guinness World Records no solo es un orgullo personal, si no la oportunidad de dar visibilidad a ciertas condiciones que hacen especiales a las personas y que las diferencian del resto. Es el caso de Rumeysa, quien se hizo famosa a nivel mundial: "Mi vida cambió muchísimo tras llegar a tener este título. De ese momento hacia delante, las personas empezaron a mirarme de manera totalmente diferente, ya no era más la persona diferente con problemas, si no la mujer más alta del mundo". Un título que ha conseguido en ocho ocasiones y por el que su forma de verse a sí misma cambió radicalemente: "Esto hizo crecer muchísimo mi autoestima. Soy más fuerte"

A Jyoti Amge le ayudó a conseguir su sueño: "Me ayudó a ser famosa". Y es que gracias a ser la mujer más baja del mundo y sus dotes de actuación, consiguió un papel protagonista en una de las series de televisión estadounidenses más reconocidas internacionalmente: 'American Horror Story'.