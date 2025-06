Ana Rosa Quintana, a Zaida Cantera: "Sánchez se va a cargar el partido"

La presentadora ha entrevistado a una ex diputado del partido socialista para abordar uno de los temas más controvertidos que envuelven a Ábalos y Koldo

Ana Rosa Quintan sentencia los audios de Ábalos y Koldo repartiéndose prostitutas: "En privado cosifican lo que defienden en público"

Compartir







‘El Programa de Ana Rosa’ ha entrevistado a Zaida Cantera, exmilitar y exdiputada del PSOE, para abordar el contenido del informe de la UCO sobre Santos Cerdán además de los audios que se han hecho públicos de José Luis Ábalos y Koldo García. En este contexto, Ana Rosa Quintana recordaba los últimos acontecimientos ocurridos en el gobierno y en el Partido Socialista y decía a Zaida: "Cuando tú ves desde hace mucho tiempo lo que ha ido ocurriendo en este partido (...) Te das cuenta de que esto es Sánchez".

Dichas grabaciones se han conocido tras los últimos acontecimientos que han envuelto al PSOE: el viernes 13 de junio se publicaba el contenido del informe que la UCO entregó al Tribunal Superior de Justicia y en el que la implicación de Santos Cerdán en las adjudicaciones por las que Koldo y Ábalos estaban siendo investigados, era evidente.

Horas después de saber el contenido del informe el, ahora ya ex secretario de Organización del PSOE, dimitía, y Pedro Sánchez daba una rueda de prensa. En ella, el presidente se desvinculaba de lo ocurrido con su número tres y defendía su desconocimiento sobre todo lo que parecen haber tramado.

En su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', Zaida Cantera expresaba: "A mí alguien me dice ¿Por qué sigues en el Partido Socialista? Porque yo creo, salvando las distancias ideológicas, creo que en España este gobierno lo está haciendo bien. Pero esto lo mancha todo; esto no tiene ideología"; ante lo que Ana Rosa Quintana ha confesado: “Yo he votado más veces al PSOE que a ningún otro partido, lo que pasa es que cuando tú ves desde hace mucho tiempo, lo que ha ido ocurriendo en este partido; desde la amnistía, hasta todo lo demás, te das cuenta de que esto es Sánchez (...) Pues cargaros a Sánchez porque se va a cargar el partido”.

Zaida Cantera, muy crítica

La presentadora hacía esta confesión durante la entrevista a la exdiputada socialista en la que se han abordado, entre otros, los audios en los que Ábalos y Koldo hablaban de una forma muy despectiva de las mujeres. Zaida Cantera expresaba su indignación por las palabras de sus ex compañeros de partido: “Se sortean mujeres (...) Como el que va y decide qué filete se va a comer… Están comerciando y sorteándose a mujeres”.