Ana Terradillos ha entrevistado en directo a Rony Kaplan, portavoz del Ejército israelí

La presentadora se ha mostrado muy contundente en su opinión sobre lo que está ocurriendo en Gaza

Ana Terradillos ha entrevistado en directo en 'La mirada crítica' a Rony Kaplan, portavoz del Ejército israelí, y le ha preguntado tanto por los ataques a Irán como por la masacre en Gaza. la presentadora le ha mostrado claramente lo que opina de lo ocurrido con la población palestina: "Están aniquilando a un pueblo".

Kaplan ha explicado que Israel ha movido ficha y ha atacado Irán ahora porque tenían “una información de Inteligencia muy concreta en la que Irán estaba a días de detonar 15 bombas nucleares y nosotros no vamos a permitir que el régimen más peligroso del mundo tenga las armas más peligrosas del mundo, como son las armas nucleares de destrucción masiva”.

Además, ha afirmado que Israel tiene “un deber histórico” con su población, que además considera que entiende que estos ataques son “una cuestión de supervivencia”. “Creo que la población israelí entiende que los hombres que hemos eliminado en Irán no eran simples generales, sino los arquitectos de la liquidación israelí”.

Ana Terradillos, indignada por la masacre en Gaza

Ana Terradillos también le ha preguntado a Kaplan por los ataques a civiles en la franja de Gaza. “Las imágenes que nos siguen llegando son horribles, ¿cuándo van a dejar de golpear las colas del hambre? Están bombardeando a niños que no tienen un pan para llevarse a la boca, están bombardeando a gente que lleva días sin comer. Están aniquilando a un pueblo, se lo tengo que decir así, perdone. Es una aniquilación”.

Kaplan ha defendido los ataques de Israel: “Si quieres te digo lo que realmente está pasando. Cada vez que alcanzamos una posición estamos avisando a la población para que salga de la zona de combate”. “¡Pero por dónde van a salir, si están asfixiados!”, ha respondido la presentadora de ‘La mirada crítica’.

Kaplan ha insistido en que Hamás está usando a la población civil como “escudos humanos” y ha añadido: “Hamás puede terminar ahora la guerra, en cinco minutos, si libera a 53 personas y deja las armas. Israel hace de todo para minimizar los daños civiles. Hay menos civiles por cada terrorista alcanzado y lamentamos profundamente la muerte de cada civil”.

Ana Terradillos no estaba de acuerdo con él y se lo hizo saber claramente: “De verdad, no puedo entender lo que está pasando en Gaza, se lo digo de corazón, con todo el respeto y todo el cabreo. No puedo entender que estén bombardeando críos que están pidiendo comida”.