Miguel Salazar Madrid, 16 JUN 2025 - 19:20h.

Paloma Ramón, experta en comuncación no verbal, desvela los gestos clave del encuentro entre la ex y la novia de José María Almoguera

Paola Olmedo y María 'La Jerezana' se volvieron a ver las caras en 'Tardear' el pasado viernes. La ex de José María Almoguera y su nueva ilusión coincidieron en el programa de Telecinco en un tenso encuentro. Las dos dieron una imagen de una buena relación, incluso se llegó a hablar del niño que tienen en común el hijo de Carmen Borrego con Paola Olmedo. "Yo en este tema ni pincho ni corto, es un tema que ella ha sacado y la que tiene que hablar es ella", decía la otra.

Cuando 'La Jerezana' da esas afirmaciones, se está trasladando un mensaje clave en el lenguaje no verbal. "María estaba más incómoda que paola, a ella se la ve incómoda en otros momentos", dice Paloma Ramón, experta en comunicación. Según esta, Paola Olmedo tiene "tendencia al control" y con su posición da a entender que "nadie quiere que sepa esa parte". Además, lanza en un instante una mirada a la pantalla lo que puede significar que estaba tratando de escuchar con detenimiento las palabras de la otra tertuliana.

La escasa o nula interacción entre las dos, según la experta

Pero hay más. Cuando siguen comentando más temas vinculados al hijo que tienen en común Olmedo y Almoguera, se produce un gesto "inconsciente" en la primera cargado de simbolismo. "Cuando María le dice 'estoy orgullosa', ella hace 'no' con la cabeza", explica Paloma Ramón. "Le dice cosas bonitas de su hijo pero hay un momento que lo niega", agrega.

Paola Olmedo quiere aclrar que no piensa que haya gente que pueda lanzar críticas contra ella por su hijo. "Tampoco creo que nadie se atreva a decir nada negativo", dice. Tal y como explica la experta en comunicación, existe "cero" contacto visual y físico entre una y otra. "La cadera de María se aleja cuando se acerca deja las manos y no hay 'rapport' -relación de armonía y confianza por parte de las dos-. No es la primera vez que Paola Olmedo y María 'La Jerezana' se ven las caras en el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Ya tuvieron un primer encuentro marcado por pruebas con las que podían romper el hielo.