Anabel Pantoja, tras filtrar el vestido de novia de Susana Molina: “He sido muy mala amiga”

TardeAR 16 JUN 2025 - 18:34h.

‘Tardear’ ha conseguido en exclusiva las primeras declaraciones de Anabel Pantoja tras la polémica suscitada

Los looks de Anabel Pantoja, Melyssa Pinto o Nagore Robles en la boda de Susana Molina y Guille Valle

Anabel Pantoja desataba una enorme polémica tras filtrar, en un descuido, el vestido de novia de Susana Molina. Durante la celebración de la boda de Susana y Guille Valle, la sobrina de Isabel Pantoja subía una serie de fotos a sus redes social y en una de ella, aparecía al fondo su amiga vestida de blanco.

Tras la controversia, ‘Tardear’ ha conseguido las primeras declaraciones de Anabel Pantoja que ironizaba con la reportera quitándole hierro al asunto: “Sí, he sido muy mala amiga, muy mala amiga…”.

Eso sí, tras la tremenda metedura de pata, la influencer retiraba la foto de sus redes sociales. En sus declaraciones, y tras ironizar, Anabel se ponía seria: “La tranquilidad que tengo es que mi amiga sabe cómo soy y, además, no se ve nada y el miércoles aparece en la revista”.

Tras hablar brevemente con la reportera y zanjar el tema, la sobrina de Isabel Pantoja no quiso hacer más declaraciones: “Es que al final, no paramos para atenderte y…”

Anabel, entre lágrimas por las críticas

Pero la filtración por error no fue la única polémica protagonizada por Anabel Pantoja en la boda de Susana Bicho. Tras la celebración, al volver a abrir su perfil de Instagram, se encontró con una avalancha de críticas y ataques personales, que afectaron profundamente su estado emocional.

Los comentarios negativos no solo cuestionaban su look (criticando su vestimenta, su cuerpo y el hecho de no usar sujetador), sino que también se centraban en aspectos mucho más delicados: su vida personal y su papel como madre. Visiblemente afectada, Anabel rompió en llanto y respondió en redes sociales.