Así ha sido el primer encuentro entre Paola Olmedo y María 'la jerezana', ex y actual pareja de José María Almoguera

Ha costado un poco convencerlas, pero, al final, el momento se ha producido. Paola Olmedo y María Sánchez, 'la jerezana', han coincidido por primera vez y se han visto las caras en el plató de 'Tardear'. Recordemos que la primera es la expareja de José María Almoguera y la segunda es la actual novia del hijo de Carmen Borrego. ¿Cómo ha sido este primer encuentro entre dos de las mujeres más importantes de la vida del sobrino de Terelu Campos?

Paola Olmedo y María Sánchez están unidas por un mismo hombre y 'Tardear' ha conseguido reunirlas en un mismo plató de televisión. Las sometemos a 'La prueba de los 100 segundos' para conocerse, que consiste en tener que mirarse a los ojos durante más de un minuto y medio, en silencio. ¿Qué sentirán al verse? ¿Se dirán algo con la mirada? ¿Cómo será su conversación después de este intenso momento? ¡Os contamos todos los detalles de este primer encuentro!

Paola Olmedo y María Sánchez, juntas por primera vez en un plató de televisión

Siempre han tenido buenas palabras la una para la otra, pero no se conocían en persona. En silencio, la una se ha sentado frente a la otra mientras que Paola no podía evitar sonreír. María, por su parte, se mostraba algo más seria. Tras finalizar los 100 segundos, se han saludado con un par de besos y Paola le ha pedido disculpas por reírse durante sus 100 segundos: "Tiene una cara muy bonita y cómo no se va a fijar José María en ella. Es muy guapa. No lo puedo negar, en esos cien segundos he pensado eso".

María reconoce que se le ha hecho un poco largo porque era demasiado tiempo, para ella, mantenerse en silencio. Juntas, comparten sus primeras impresiones, entre las que destacan "buenas vibras" y ningún mal pensamiento. Tras esto, juntas aclaran algunas de las cosas que han dicho a lo largo de estas semanas. Y es que Paola llegó a decir que José María no trataba igual a María de la forma con la que la trataba a ella. Es el momento de aclara algún que otro reproche.

José María Almoguera reacciona al primer encuentro de María Sánchez y Paola Olmedo

Frank Blanco llama en directo a José María Almoguera para ver cómo reacciona a la relación que se está iniciando entre su novia y la madre de su hijo: "Me parece bien que se hicieran colegas. Para mí es una tranquilidad que haya cordialidad entre ellas. Las he visto nerviosas y al principio he visto que no estaban cómodas".