Miguel Salazar Madrid, 18 JUN 2025 - 21:22h.

Andrea pensaba que El Gallo la iba a reconocer nada más verla, aunque ha terminado ocurriendo lo contrario

Máxima tensión en 'El diario de Jorge' cuando El Gallo, un invitado estrella del programa, ha visto a su pretendienta Andrea. Pese a que ya habían conversado, el andaluz le ha reconocido en directo que no sabe quién es.

Andrea no ha dado crédito con la situación. Asegura que no se siente dolida, pero confiesa que un chico como el no es su estilo. "¿No te sueno?", le preguntaba, recibiendo la respuesta negativa del otro. "Con eso ya me dice todo, es que es un poco golfo", le lanza.

La invitada se ha encontrado algo molesta con esos primeros momentos donde El Gallo apenas reconocía a Andrea. La invitada ha llegado a dudar incluso de si estaba haciendo bien al charlar en el sofá del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez -aunque a partir de los próximos meses será dirigido por Cristina Lasvignes-. "Si lo llego a saber no vengo, porque ha dicho que ha estado con dos el fin de semana", reprochaba.

El momento en que se da cuenta de quién es Andrea

El Gallo, mientras, seguía sin identificarla y aclaraba que no habla con muchas chicas. Sin embargo, Andrea no cree lo mismo. De un momento a otro, el invitado ha caído por fin en quién es la joven que tenía en frente suya. "Llegó hasta que tenía que venir aquí a por él que es lo que me dijo", comentaba en directo. "Ahora he caído", aseguraba el otro.

El Gallo llegaba incluso a lanzarle algún que otro elogio tras reconocerla por fin. "Aquí estás más guapa", le decía. Jorge Javier Vázquez, tras ver el duro momento entre ambos, era claro y le preguntaba a Andrea si había llegado a buen puerto la conversación. "¿Quieres darle una oportunidad?", le cuestionaba.

La joven, por su parte, respondía y señalaba que lo único que tendría junto a él sería "una conversación". El Gallo se defendía mientras. "Soy un hombre que me visto por los pies, hablando en serio", concluía.