Miguel Salazar Madrid, 18 JUN 2025 - 19:35h.

Así han sido las emotivas palabras de Carmen Borrego a su madre el día en que hubiera cumplido 84 años: Ya puedes verlo

Carmen Borrego desvela el regalo que le ha hecho a José María Almoguera por su cumpleaños

Compartir







La familia de María Teresa Campos vive este 18 de junio un día muy especial. Una de las periodistas más galardonadas y recordadas del país cumpliría 84 años este miércoles. Por eso, su hija Carmen Borrego ha querido recordarla en un emotivo homenaje en 'Tardear', programa del que será una nueva colaboradora. El último en añadirse a la lista de tertulianos fue Pelayo Díaz, que sorprendió con su anuncio en directo.

"Tengo que decir una cosa. He venido a hacer un homenaje a mi madre maravilloso, pero no os creáis que he venido esta tarde. Yo vengo a quedarme", lanzaba en el programa de Telecinco. "Vengo a defender a mis compañeros los colaboradores, que nos merecemos que nos defiendan", agregaba. Su hijo, José María Almoguera, también colaborador del espacio, le lanzaba algún que otro chiste tras conocer la noticia. "Ni aquí me dejas tranquilo", le decía.

"Es un día triste"

Carmen Borrego se ha estrenado a lo grande en 'Tardear'. La televisiva ha recordado con un emotivo discurso a su madre el día de su cumpleaños. "Es un día triste", comenta. Hace menos de dos años que nos dejó una de las periodistas más exitosas de España. "El tiempo pasa, en mi mente y en mi corazon está siempre a diario. Si estoy aquí es porque lo poer que hubiera llevado es que nadie hablase de ella", comparte.

Carmen Borrego asegura que el legado de Campos ha sido "inmenso". "Hay muchas generaciones que han aprendido con María Teresa, entre ellas yo", relata. Dice que la televisiva "sería muy feliz" de ver cómo es recordada y homenajeada en un día como este. "Estoy orgullosa como hija y como profesional de lo que construyó mi madre en la televisión", señala.

Además, la nueva colaboradora del programa cuenta que su madre se sintió en todo momento "reconocida" en el ámbito del periodismo. "A su profesion le dio todo", dice. "Fue una de las grandes de la televisión", concluye en una bonita dedicatoria.