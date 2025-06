telecinco.es Madrid, 20 JUN 2025 - 00:29h.

Te mostramos la presentación de Rafa Castaño, primer Campeón confirmado del nuevo concurso de Telecinco

Eugeny Alemany cuenta los detalles de 'Agárrate al sillón', nuevo concurso de Telecinco: "Tiene el poder el que tiene el sillón"

Compartir







El concurso que amenizará las tardes de Telecinco a partir de este verano desvela el nombre del primer Campeón confirmado que se agarrará al sillón y tendrá que enfrentarse al grupo de concursantes cuyo objetivo será derrotarle. Aquí te dejamos su presentación para que lo conozcas más de cerca: ¿Te suena?

Rafa Castaño vuelve a Telecinco en 'Agárrate al sillón'

El primer Campeón que participará en 'Agárrate al sillón' aparece de espalda sembrando la curiosidad, pero en cuanto se da la vuelta, la duda se disipa: es Rafa Castaño.

"Me hace mucha ilusión contaros que vuelvo a Telecinco después de muchos años, esta vez para ser el primer Campeón de 'Agárrate al sillón'", señala el participante. Rafa Castaño confiesa que es consciente de que se encontrará con "contrincantes más inteligentes" que él que "se querrán llevar el dinero". Sin embargo, no se lo pondrá tan fácil: "Si se quieren llevar el sillón yo les diría que no se van a comer un rosco".