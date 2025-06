La final de 'Supervivientes 2025'

Compartir







19 JUN 2025 - 14:37h.

Cuando pensé en el vestido de Laura Madrueño, pensé en un color fuerte, en coral, en un rojizo, movimiento en la tela, y en turquesas, una piedra que siempre me recuerda al mar y que me encanta combinar con todo.

Y no lo dudé, acudí a Malne porque sabía que el buen gusto de Paloma y de Juanjo, y la exquisita confección de su taller no me equivocaría. Y así, fue. Malne realizó un vestido en gasa de seda, largo, vaporoso, con abertura en pierna, plisado, cut out , y con sugerentes cortes. Las joyas tanto los pendientes como los anillos de turquesas, también fueron diseñados en exclusiva para ella por el joyero Isidoro Hernández que tiene una maravillosa tienda en la calle Claudio Coello 8 de Madrid. Para completar el look, elegí unas sandalias en charol nude de la firma Magrit.

Me encanta apostar por la moda española y en esta ocasión fue otra vez al 100%. ¡Gracias a todos por confiar siempre en mi trabajo!

La llegada del helicóptero siempre es un momento repleto de emociones.

Y con la aeronave de fondo, me encanta hacer fotos a Laura y captar todos los momentos que no veis desde casa.

Las fotos oficiales las firmó Luis Miguel González.

Otro momento que no falta en las finales es la prueba de apnea.

En las fotos: Isidoro Hernández (Joyero) Úrsula García Lafuente (MUAH), quien os escribe con Silvia Cerutti (Sastrería), y Pedro Salgado, Adonáis Ruiz y Bianca G. Cerutti (Sastrería).

Y con mi productora preferida, Carmen Fernández.

La final es siempre una noche de emociones. Me encanta vivirla. Nos vemos pronto.