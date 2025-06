Miguel Salazar Madrid, 23 JUN 2025 - 20:48h.

Jaime (Cáceres, 20 años), tiene claro que su amigo y peluquero Sergio (Cáceres, 24 años) no es el de siempre. El joven le ha explicado a Jorge Javier Vázquez que desde que se conocen ha vivido un cambio de actitud que no le está gustando nada.

Llevan siendo íntimos amigos desde el año 2019. Sin embargo, Jaime explica que Sergio ha perdido sus ganas de hacer planes junto a él desde que montó la barbería en la ciudad extremeña. "Se ha centrado en el trabajo, es súper estricto y nos ha dejado de lado", le confesaba al presentador. Así que el joven ha elegido 'El diario de Jorge' como el mejor sitio en el que puede zanjar su tensión con su peluquero. En otra ocasión pudimos ver cómo otro invitado le cantaba las cuarenta a su mejor amigo por cambiar su forma de ser con él.

La conversación entre los dos amigos

Jaime comenta que Sergio ha sido una persona fundamental en su vida. Le ha ayudado a superar cualquier obstáculo como una infidelidad, porque el cacereño reconoce que la sufrió con su novia. "Le pillé una conversación con otro chaval en la Feria de Cáceres", relata. El joven cree que su amigo "parece que tiene 80 años" por el cambio de vida que ha hecho de un día para otor.

"Quiero que vuelva a ser el mismo", dice. Cuando ha entrado Sergio, Jaime ha tenido muy claro lo que le quería decir. "Desde que abriste la barbería, no has tenido tiempo de estar con nosotros. Tienes que enfocarte más en disfrutar de tu juventud", le decía. El otro, por su parte, argumentaba por qué había decidido cambiar de vida. "Tienes que ser serio con tu trabajo y además me dedico al tema de redes sociales que te dedica mucho espacio", le contestaba.