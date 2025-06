Lara Guerra 30 JUN 2025 - 21:01h.

Isabel acude al 'Diario de Jorge' con el objetivo de recuperar a su amiga con la que lleva distanciada años

Isabel tiene 69 años y llega desde Badajoz hasta 'El diario de Jorge' con el objetivo de recuperar a su amiga, ya que la mordedura de su gato fue el motivo que puso fin a su amistad.

La invitada comienza relatando lo que le pasó: "A principios de abril me mordió mi gato y mi mano se inflamó, yo pensaba que ella iba a responder de otra manera y lo que hizo fue desaparecer de mi vida. Esta mordedura me dejó inmóvil la mano derecha, estuve hasta con depresión. Cuando le conté a Eduarda todo lo ocurrido pasó de lo que le dije. Yo en otros momentos malos estuve con ella. Estuve muy mal y pasé un mes malísimo. Me la encontré por la calle y no me reconoció o se hizo la loca. Yo estoy con muchas dudas y no sé que pudo pasar". Tras esto, Jorge Javier le entrega a Isabel una máscara de gato con el fin de intentar recuperar a su amiga.

La entrada de Eduarda al plató

Ha llegado el momento de que la amiga de Isabel entre en plató...¿Conseguirá reconocerla bajo esa máscara de gato? Después de entrar, Edu se sienta en el sillón de al lado de Isabel sin darse cuenta de nada, únicamente se dedica a halagar al presentador.

La sorpresa llega cuando el programa le pone maullidos de gato a Edu, quién pregunta: "¿Esto qué es? Me suena a mí a algo conocido, parece un gatillo que anda por ahí. Yo adoro a los animales, pero tengo miedo a los gatos" Tras esto, la invitada se retira la máscara y su amiga se levanta sin darse cuenta de que ella está ahí.

El reencuentro de Isabel y Edu

Después de unos segundos de intenso miedo, las amigas consiguen verse y fundirse en un tierno abrazo. Isabel ha querido lanzarle un mensaje: "Edu, hace mucho tiempo que estamos enfadadas por el muerdo del gato y tú sabes que nos hemos querido como hermanas".

Ante estas palabras, Isabel confiesa que "su gatito se acercaba hacia mí y yo le tenía miedo. Dios sabe que quiero a los animales, pero es un trauma que tengo de pequeña, pero por supuesto vamos a volver a ser amigas"