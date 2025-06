Miguel Salazar Madrid, 26 JUN 2025 - 23:23h.

Pol ha contado su duro testimonio: El Bullying, los cambios físicos y rechazos marcaron su duro pasado

La vida de Pol no ha sido nada fácil. Ya a temprana edad le preguntó a su madre que "cuándo" le "iba a salir el pene", pero esta no le prestó atención. Más tarde, desde primero de primaria hasta el quinto curso estuvo sufriendo acoso escolar en su colegio. Tuvo que sorportar las burlas de muchas personas. Y nunca quiso contárselo a su madre, por lo que aguantó muchos años ocultándole el sufrimiento recibido hasta que un día tuvieron una conversación que lo cambió todo. "Me vio moratones en el cuerpo", comenta a Jorge Javier Vázquez.

En esa época de rechazos y frustración, encontró la palabra 'trans' en Facebook. "Decidí abrirme una cuenta a escondidas, conocía a un chico trans y a partir de ahí descubrí lo que era el concepto", relata. Durante un año estuvo llevando esta doble identidad en redes, aunque era su vía de escape. Su madre terminó descubriéndole esa cuenta, a la que le envió un mensaje que le dejó helado.

Las emotivas palabras de Pol a su madre

"Acabó con un 'cuando llegues a casa hablamos'. Pensé que me echaría de casa", agrega. Dice que Eva, su madre, "reaccionó bien" desde el minuto uno a su orientación e identidad sexual. "Sentí lo que había visto o escuchado siempre que la gente del colectivo sele daba la espalda", comparte.

Por un lado, empezaba a vivir como él siempre había querido pero por otro no podía ocultar su frustración con su madre entre tantos episodios de sufrimiento interior. Así que ha decidido darle las gracias a la mujer de su vida y pedirle perdón en 'El diario de Jorge' por el daño que le causó en su adolescencia.

"Nunca te había pedido perdón como tal, pero necesitaba hacerlo para demostrarte todo lo que te quiero. Lo has dado todo por mí", le transmitía en un emotivo discurso.