A pesar de las traiciones, las rupturas y la falta de confianza, María quiere dar un paso más en su relación. Eso sí, no está dispuesta a hacerlo a cualquier precio: si su pareja quiere que le proponga matrimonio, tendrá que pedirle perdón en 'El diario de Jorge'.

Y es que Jennifer le ha sido infiel con su exnovia en la noche de San Juan. Asegura haberle perdonado pero no consigue olvidarlo del todo. ¿Tendrá las disculpas que quiere para poder dejar sus problemas y avanzar en su relación?

¿Pedirá María finalmente matrimonio a Jennifer?

María entra en el plató y le pide a su pareja que le pida perdón porque todavía tiene la espinita clavada por su traición. Sin pensárselo dos veces, Jennifer se dispone a dar lo que Jorge Javier Vázquez tacha de "una respuesta impecable": "Te pido perdón aquí, hoy y siempre porque desde el primer día que te conozco eres la mujer más importante de mi vida y si hace falta que te pida perdón delante de toda España, yo te lo pido". Tras este romántico momento, ambas se besan como símbolo de su reconciliación.

Como no ha dudado en pedirle disculpas por lo sucedido, María procede a cumplir la promesa que hizo al empezar su intervención en el programa. "Bueno yo he traído una cosa para ti", señala. "¿Qué has traído?", pregunta con curiosidad la invitada sin imaginarse que su vida cambiaría a partir de este regalo.

"Me has enseñado muchas cosas en la vida. Para mí has sido mi familia y, a pesar de los deslices que has tenido y de las cosas que hemos pasado, creo que de verdad quiero que te conviertas en mi futura esposa. ¿Te quieres casar conmigo?", le pregunta con voz temblorosa. Pero la invitada no se esperaba la respuesta tan contundente de su pareja: "Sí, quiero".

"Ahora ya no podéis volver al pasado de la historia esta que tú hiciste, ¿eh?. Lo que tú hiciste, ya borrado", les advierte Jorge Javier Vázquez.