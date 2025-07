La declaración de amor que ha enmudecido el plató de ‘El diario de Jorge’: “Te amo, eres un padrazo”

Además, un artista ha visitado el programa para pintar un cuadro inspirado en la noche en la que se conocieron

Omar y Gerardo se conocieron en las hogueras de San Juan del año pasado y se hicieron grandes amigos. 365 días después, los sentimientos de uno de ellos han cambiado y necesita confesarlo.

Omar se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez y le ha contado que acudía a 'El diario de Jorge' para reconocer a Gerardo lo que siente por él: "Nos presentaron y le vi muy atractivo, me fijé. Nos acercamos, pero nunca ha habido ningún tonteo ni nada sexual. Llevamos así un año y pico. Estoy nervioso de estar aquí, pero creo que es el sitio idóneo para decirle lo que siento por él".

No obstante, la amistad que tienen le ha impedido dar el paso hasta este momento. Para la ocasión, el programa ha contado con un artista que ha pintado un cuadro inspirado en la noche en la que se conocieron. Gerardo entraba en plató y, tras hablar con Jorge, descubría la obra y se mostraba de lo más emocionado: "Me tocó el corazón inmediatamente".

Así ha sido su declaración de amor

Finalmente, ambos se reencontraban en plató y el presentador daba paso a Omar para que cumpliera su objetivo: "Te he traído a aquí porque nos queremos mucho, hacemos muchos planes, somos muy buenos amigos y me he dado cuenta de que cada vez que quedo contigo siento algo más", le decía.

"Guau", reaccionaba Gerardo. "Estoy en shock, impactado. Me parece una sorpresa... No me gustaría pederte como amigo, pero si tú quieres que tengamos algún tipo de salida romántica, hacer evolucionar esto, yo sí estaría de acuerdo", le decía ilusionado. Y, para poner el broche final, ambos se fundían en un abrazo y se daban un beso que marcaba el principio de una nueva etapa. "¡Viva el amor!", gritaba Jorge Javier.