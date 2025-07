Una invitada quiere recuperar a su hermano después de tres años sin verse

Laura tiene 42 años y llega desde Sevilla hasta 'El Diario de Jorge' con un claro objetivo: recuperar a su hermano con el que lleva tres años sin verse. "Hace siete años mi hermano se fue a Barcelona a trabajar y lo hizo sin despedirse. No sé por qué hizo eso. Me quedé muy mal por mí y por mis hijos, que de ellos tampoco se despidieron. Nosotros siempre hemos tenido una bonita relación", asegura la protagonista.

Por otro lado, Laura explica el detonante que les llevo a distanciarse: "Cuando me quedé embarazada de nuevo, mi hermano no me llamó ni una sola vez y me dolió mucho...me enfadé mucho con él, le prohibí en parte que no viniese al parto. Yo le amo con locura porque es el pequeño, los hermanos se pelean y llevamos mucho tiempo sin vernos"

Asimismo, la invitada comenta que "antes le evitaba cuando venía en Sevilla, pero ahora le quiero pedir perdón por haberme enfadado con él en ese tiempo. Ahora estoy loca por vernos, llevamos tres años sin hacerlo, sólo hacemos videollamadas".

La entrada de Jaime a plató

Jaime es el hermano de Laura, tiene 41 años y llega desde Lleida un poco "asustado" porque no sabe el motivo por el que está allí. Cuando Jorge Javier le ha mostrado el vídeo en el que su hermana le explica sus ansiadas ganas por recuperar la bonita relación que tenían, Jaime ha sido incapaz de contener las lágrimas.

El reencuentro entre los hermanos ha sido verdaderamente emocionante y ha dejado al plató conmocionado. Laura le ha pedido perdón por el enfado por lo sucedido por el embarazo: "No tuve que hacer eso, al final no ha pasado nada". Tras esto, los hermanos no han dudado en prometerse recuperar la relación con un abrazo.