Sara le echa en cara a Mauricio haberse liado con su ligue y no habérselo dicho. Sin embargo, su amigo trata de desmontar su argumento

Descubre que el chico con el que está ligando, también lo está haciendo con su mejor amiga: “Es muy fuerte”

Compartir







Mauricio se encuentra entre el público de 'El diario de Jorge', expectante por saber quién es la persona que le ha traído al programa. Su intuición le dice que pueden ser dos amigas suyas: Claudia o Sara. Efectivamente, no se sorprende cuando ve a la segunda entrar en plató pero sí lo hace al escuchar el motivo por el cual le ha invitado.

Su amiga quiere que le pida perdón por haberse liado con su ligue y habérselo ocultado. La historia de Sara es la siguiente: ella dudaba de si el chico que estaba conociendo tenía instalada una app de citas destinada a personas orientación homosexual porque le había parecido ver el icono en su pantalla de inicio. Esto se lo comentó a su amigo Mauricio y, sin darle muchas vueltas al tema, todo continuó con normalidad. Hasta que un día descubrió conversaciones entre ellos dos donde confesaban que se habían besado.

Al escuchar esta historia en plató, Mauricio se pone en pie y se acerca hasta el sofá para contar detalles importantes que la invitada ha decidido obviar: "Si vas a contar, cuenta bien".

La explicación de su amigo

Mauricio saluda con cara de 'shock' a su amiga desde la grada y baja por las escaleras. "Ya que cuentas, cuenta bien", le dice al acercarse a Sara. Y es que, al salir de la discoteca, el invitado le propuso ponerle a prueba para comprobarlo: "Cuando te estabas yendo te dije 'Si quieres, te lo averiguo'". "Pero no que le ibas a meter el morro", le señala su amiga.

Es cierto que a Mauricio también le gustaba porque era un joven atractivo, por lo que decidió insinuarse. Para ejemplificarlo, Jorge Javier le pide que recree esa situación como si él fuera el susodicho. Eso sí, "No me dijo en ningún momento que me gustaba y luego me tengo que enterar yo después que te estás liando con él", señala.