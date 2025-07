Noé le ha pedido a Álvaro su anillo de matrimonio y ambos han hecho un trato: "¡Me sirve!"

Noé tiene 25 años y ha acudido a 'El diario de Jorge' con un propósito: que su novio le pida matrimonio. Es todo un romántico y está dispuesto a todo para conseguir que su chico le ponga el anillo. Tanto, que no ha dudado en disfrazarse de dios griego para darle una sorpresa única.

"Vengo a ver si mi pareja me da mi anillo", decía al conocer a Jorge Javier Vázquez. Lleva tres años y medio con Álvaro, y desea el matrimonio con todas sus fuerzas para poder irse de luna de miel: "Nos queremos casar pero un poco raro. No queremos una boda como tal, queremos una boda con drag queens".

Y es que él lo tiene todo preaparado: "Tengo casi todo planeado y ahorrado, pero él no lo sabe. Si me da el anillo, nos vamos a Grecia". Noé no podía evitar emocionarse al hablar de su chico: "Es una persona que me ha apoyado mucho, me conoce mucho. Es todo. He sufrido bullying y apareció él y mi vida cambió".

"Quiero compartir mi vida con él"

Por su parte, Álvaro tiene una mentalidad clara: "Quiere el anillo. Yo ahora mismo no me veo casándome, sí celebrando el amor, compartiendo la vida junto, pero sin un papel de por medio que ponga que estamos legalmente casados. Quiero compartir mi vida con él pero que no haya ningún papelito", decía.

Una vez estaban juntos en plató, Álvaro respondía a su propuesta: "Eres de lo que no hay. Yo te quiero mucho, y quiero compartir mi vida contigo. Voy a proponerte un trato, vamos a celebrar la vida, pero sin ningún contrato de matrimonio". Noé aceptaba y le daba la sorpresa de su vida: "Va siendo hora de hacerlo y, a cambio, me sirve, pero quiero hacerlo con familia, amigos, a lo grande. Si me das ese anillo, yo tengo ahorrado todo para Grecia".