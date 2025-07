Lara Guerra 04 JUL 2025 - 21:24h.

Dos invitados acuden al 'Diario de Jorge' para pedir ayuda y poder encontrar a sus dos bebés robados

El dos de febrero de 1976 está marcado en negro para los dos invitados que llegan al 'Diario de Jorge', Carmen y su marido Antonio. Ella dio a luz a sus dos gemelos y el día después de su nacimiento les dijeron que habían muerto. El matrimonio nunca se creyó esta versión y están convencidos de que sus bebés fueron robados.

Una vez Carmen se sitúa frente a Jorge, le ha relatado lo ocurrido: "Yo di a luz en Málaga, el 2 de febrero del 1976. Yo vi a mis hijos, ellos estaban vivos, a mi me los robaron, los vi llorar. Cuando di a luz me metieron en la UVI y estuve 15 días encerrada y fue mi marido el que se encargó de todo". Por otro lado, Antonio asegura que "cuando llegué pregunté por mi mujer y me dijeron que estaba en la UVI, y que mis hijos estaban muertos y no se podían ver. Como padre que soy, hice lo posible por ver a mis hijos y no lo conseguí".

La sobrina de Carmen: "En el hospital no sale registrada como que ella fue para dar a luz a dos bebés"

Por otro lado, la sobrina de Carmen y Antonio está ofreciendo su ayuda para poder encontrarlos: "Pedimos al hospital los documentos sobre el parto y la respuesta fue 'nuestros archivos de historias clínicas con resultado negativo ' Tras esto fui al hospital para solicitar un certificado cuando vi esto me dijeron que no hubo ninguna paciente en esa fecha, como si ella no se registrara. En el informe no viene".

Asimismo, la sobrina: "Otro de los documentos que solicitamos, porque no estábamos conforme con el anterior, fue de resultado de recién nacido fallecido y de nuevo la respuesta fue 'negativo'. La contradicción viene de que si en el primero dice que no hay parto ninguno, que no entro embarazada, cómo puede ser que en el tercer documento sale que tuvo dos bebés abortivos, si ni siquiera fue un aborto". Tras esto, Carmen y Antonio nunca más pudieron ser padres porque a ella le diagnosticaron una enfermedad en la que se le extirparon los ovarios por un problema.