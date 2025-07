Lara Guerra 04 JUL 2025 - 20:04h.

Tamara llega al 'Diario de Jorge' con ganas de sorprender a sus padres: "No he sido lo suficiente agradecida con ellos"

Tamara tiene 38 años y llega desde Valencia hasta el 'Diario de Jorge' con el objetivo de agradecer a sus padres todo lo que han hecho por ella. Mientras ella se encuentra en plató explicando a Jorge Javier el motivo que le ha llevado hasta su programa, sus padres están escuchando todo lo que dicen en una sala.

"Yo soy una mujer con mucho carácter y a veces hacemos cosas o tenemos comportamientos de los cuales luego nos arrepentimos fundamentalmente con las personas que más queremos, mis padres. A ellos los trato bien pero, cuando tienes un problema o mal día acabo pagándolo con ellos; me llama por teléfono y les cuelgo", detalla.

Por otro lado, Tamara ha confesado el momento más duro que atravesó durante el Covid y en el que sus padres tuvieron un papel fundamental: "Cualquier cosa que no me cuadre o que no pensemos igual pues me enfado. Ellos me han ayudado en multitud de cosas. No sabría decir uno, pero tengo un negocio y los primeros que me apoyaron fueron ellos. Tuve que cerrar el negocio dos meses en el Covid y fue muy difícil porque al final es tu vida, pensaba que no volvería a abrir y me desahogaba con mis padres".

Asimismo, la invitada recuerda a Jorge el mensaje que quiere dar a sus padres: "Hoy quiero pedirles perdón porque pienso que, a veces no he sido lo suficientemente agradecida. yo los adoro, los amo y los necesito. En ocasiones los hijos somos egoístas y no les agradecemos lo que hacen por nosotros.

El reencuentro de Tamara y sus padres

Entre lágrimas, toda la familia se reencuentra para fundirse en un emocionante abrazo. Tras esto Tamara no duda en darles ese mensaje tan especial: "Los hijos a veces sin querer somos muy egoístas. Lo primero que quiero hacer es pediros perdón por si alguna vez no he estado a la altura y sobre todo quiero daros las gracias porque siempre estáis en todo, acierte o me equivoque".

Por otro lado, Tamara prosigue con su mensaje: "Papá se me funde una bombilla y en menos de 24 horas la tengo puesta. Vengo de trabajar 11, 12 y 13 horas y tengo a la niña duchada, con los deberes hechos y es tan gratificante que quiero pediros perdón por las veces que me porto mal y gracias por estar a mi lado siempre. Os amo".

Ante estas palabras, su padre asegura que "me intuía que podía ser ella la que nos había traído ella a su programa. Lo que me ha dicho mi hija...todo lo que hago por ella es lo menos que tengo que hacer como padre. Me va a tener para lo que quiera siempre".