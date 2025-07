Naiara ha querido dar una sorpresa a su abuela para demostrarle todo su amor y agradecimiento

Dos invitados buscan a sus dos supuestos bebés robados: "Vi que estaban vivos y me lo negaron"

Compartir







A los 11 años, vio cómo su vida se desmoronaba. Sus padres se separaron y se quedó en la calle junto a su madre y sus dos hermanos. No tenían a dónde ir, solo unas maletas y el miedo de no saber qué sería de ellos. Naiara ha visitado el plató de 'El diario de Jorge' por un motivo muy especial, y es que quiere agradecer a su abuela lo que hizo por ellos en aquellos duros momentos.

Ella fue quien les acogió: "Acudimos a casa de mi abuela y ella nos recogió con los brazos abiertos. A día de hoy seguimos con ella, quiero agradecerle que nunca jamás nos ha faltado de nada. Llevamos ocho años con ella. Ella ha renunciado a todo lo suyo para dárnoslo a nosotros. Sin ella, ¿qué hubiera sido de nosotros?".

Naiara: "Sacaste de donde no había"

Y, tras hablar con ella, Jorge Javier Vázquez daba paso a Dolores, que no ha podido evitar emocionarse al descubrir el motivo por el que se encontraba allí. Su nieta le había escrito una preciosa carta: "Cuando el mundo se nos vino abajo, tú lo sujetaste con tus manos. Nos quedamos en la calle y tú nos diste un hogar", comenzaba. Unas palabras que terminaban con un sincero agradecimiento: "Gracias por salvarnos la vida".

Al encontrarse en plató, ambas se han dado un inmenso abrazo entre lágrimas. "Te he traído aquí porque hace siete años se separaron mis padres, no teníamos dónde ir y nos recogiste en tu casa. Sacaste de donde no había, nunca nos ha faltado nada".