Beatriz está preocupada por su hija porque dedica su vida a estar con su abuela enferma de cáncer

Cristina Lasvignes toma el testigo en ‘El diario de Jorge’ que pasará a llamarse 'El diario del verano': “Tengo casi más nervios ahora que cuando empecé”

Compartir







Beatriz, una mujer sevillana, considera que su hija Sara de 32 años no está aprovechando su vida porque siente "devoción por su abuela" ya que ha sido "como su segunda madre". Hace 16 años fue diagnosticada de alzhéimer y, desde ese momento, Sara se ha volcado con ella en cuerpo y alma. "Es poesía verla con ella", asegura.

Un ejemplo de ello es cómo nada más recibir el cuadrante del trabajo se planifica para ver en qué momento tiene un rato libre para pasar con su abuela. "No se para a pensar en si sus amigos van dos o tres días a la playa porque no quiere ir. Al cine en un momento dado y poco más", confiesa.

El alzhéimer es "una enfermedad que humilla a quien la sufre", apunta la invitada. Y es que en los videos que los nietos de estas personas enfermas suben a redes sociales no se ve la parte más dura, apunta Beatriz. Por eso, quiere darle a su hija un mensaje: "Si mi madre tuviese bien la cabeza le diría quiero que vivas más la vida".

A la invitada le preocupa seriamente que sea "lo único que hace" y quiere que deje de decir "hoy he ido al cine, mañana tengo que estar con mi abuela". De hecho, ha sido gracias a Sara que ella ha aprendido a lidiar con la enfermedad de su madre y a entenderla.

La invitada ha tratado de hablar con ella en varias ocasiones, pero a Sara le sienta mal porque "es su vida". Por eso, vuelve a 'El diario de Jorge' a intentar que su hija entre en razón porque no es que deje de lado a su abuela, si no que haga planes más allá de esto.

La negativa de Sara tras escuchar el mensaje de preocupación de su madre

"Ojalá mi madre pudiera grabar estas palabras para ti. Ojalá tu abuela pudiera decirte que la vida es única, que los años pasan para todos y que tienes que vivir. Hija, la enfermedad de la abuela no puede ocupar todo tu tiempo. Llevas 16 años aislada, sal más, comparte tu vida con alguien. Vive, por favor", le escribe su madre.

A Sara no le pilla de sorpresa este mensaje porque ya se lo ha dicho en alguna ocasión. "Pero es que a mí me encanta estar con ella. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es así".

Esto no significa que no sienta que se está perdiendo cosas porque le gustaría viajar más o salir con sus amigos, confiesa. Sin embargo, "ella me da tanto y yo le doy, pero es que ella me da más entonces no puedo", asegura. Entiende que su madre esté preocupada porque solo se dedica a los estudios y a su abuela, por eso no le importa que se lo diga en el programa.

"Yo sé que para ti el tiempo que tienes con ella es valiosísimo, pero el que tú te des tiempo a ti no se lo quitas a ella y si ella estuviera bien, tú sabes que te diría 'Sal, haz más planes'", le pide su madre esta vez en persona, entendiendo la devoción y pasión que siente. Por lo que Sara acaba respondiendo: "Lo intentaré".