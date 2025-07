Rocío Belén Paleari 16 JUL 2025 - 17:08h.

En una entrevista exclusiva la presentadora habla sobre cómo recibió la propuesta, el vértigo del debut y la presión de volver a la primera línea mediática

Además, Cristina Lasvignes regresa a la televisión para incorporarse próximamente a las tardes de Telecinco como presentadora de ‘El Diario de Verano’

Cristina Lasvignes regresa a la primera línea televisiva para capitanear el relevo veraniego de uno de los programas más comentados de Telecinco: 'El diario de Jorge'. Durante el verano, será ella quien tome el testigo de Jorge Javier Vázquez al frente del formato, que ha conseguido consolidarse en la franja de tarde con un cóctel de testimonios reales, emoción y entretenimiento puro. En una conversación exclusiva con este medio, Lasvignes comparte cómo vivió la propuesta, su forma de encarar el reto y el vértigo de volver al plató.

“Si te digo la verdad, no me lo esperaba en absoluto. No por ello no me hizo una ilusión enorme. Pero tengo que reconocer que fue una sorpresa”, se sincera la presentadora al recordar la llamada que le cambió las vacaciones. Porque, claro, la propuesta le llegó cuando estaba al otro lado del mundo. “Dios mío, estoy en Bali, son las 22:00 de la noche y no se lo he dicho a absolutamente nadie, que había participado en unos castings para este programa. Lo primero que pensé fue: Tengo que llamar a mis padres”.

Aunque la ilusión es palpable, Cristina no esconde la presión que le genera el debut. “Estoy deseando que pase el primer día porque es el día del estreno. ¿El día del debut, eh? El día de más nervios”, dice. 'El diario del verano' tiene fecha de estreno el próximo 21 de julio: “Cuando la gente me dice ‘empiezas el 21’, hay algunos a los que ya les voy diciendo que no, que al final lo retrasaron a agosto para que no me vean la primera semana”, bromea, dejando entrever que incluso los círculos más cercanos pueden sumar tensión. “La gente conocida te da más presión que la gente anónima”.

Con más de veinte años de trayectoria, Cristina Lasvignes ha sido una figura destacada tanto en radio como en televisión. Sin embargo, admite: “Hay una cosa que tengo clara: tengo casi más nervios ahora que cuando empecé aquí”.

Esa misma autoexigencia la acompaña también fuera del plató. Al hablar sobre las redes sociales y la reacción del público, Cristina no se escuda en frases hechas. “Se ve mucha gente que dice ‘a mí las críticas no me afectan, estoy por encima de eso’… A mí sí, a mí me afectan. Me ponen nerviosa y me presionan, así que lo voy leyendo muy de vez en cuando”, reconoce.