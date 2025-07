Miguel Salazar Madrid, 14 JUL 2025 - 20:51h.

María Rosa ha venido a 'El diario de Jorge' con ganas de recrear un bonito momento junto a su marido. La mujer le ha contado a Jorge Javier Vázquez sus ganas de celebrar las bodas de oro de la misma forma en que se conocieron: bailando. Por eso, cuando ha aparecido Joaquín, el amor de su vida, en el plató, no ha dudado en sorprenderle con una frase de lo más simbólica. 'Que el fin del mundo nos pille bailando', rezaba el mensaje que se podía leer en pantalla.

Las lágrimas de María Rosa al hablar de su hijo

Antes de que fuese sorprendido, Joaquín y María Rosa se rompían al hablar de un duro momento que sufrieron hace 3 años. El matrimonio, natural de Córdoba, perdió a su hijo mayor hace 3 años a causa de un cáncer. "Desde Zaragoza me fui a Córdoba y estuve con él en todo lo que le hizo falta", comparte María Rosa.

La mujer no podía evitar las lágrimas al hablar del fallecimiento de su hijo, que tenía entonces 41 años. "Mi niño se fue aquí muy tranquilito después de 2 años luchando con un cáncer", dice muy emocionada.

María Rosa tenía claro que su marido se merecía, como mínimo, un emocionante gesto de amor en el programa de Telecinco. La invitada ha querido sorprenderle con unas palabras de agradecimiento por ayudarle a levantarse con una sonrisa día tras día. "Desde primera hora ha estado ahí acompañándome, en lo bueno y en lo malo", le contaba al presentador.

Ya cuando ambos se han sentado en el sofá y después de bailar juntos, se producía un momento que ha dejado conmocionado a todo el público. "Te quiero agradecer que siempre has estado en mi lado, cuando más falta me has hecho... te quiero más que a mi vida", le decía a Joaquín. Después, llegaba el momento de decirle que su mayor deseo ahora es celebrar bailando los 50 años de matrimonio.

Sus dos hijos han aparecido en el programa también para mostrarles su amor y su gratitud por tenerlos como padres, al igual que sus nietos, que lanzaban mensajes cariñosos que han llenado el corazón de María Rosa y Joaquín.