Begoña no ha dudado en mostrar su enfado cuando escuchaba en directo la petición de su hijo

Javier, un leonés de 59 años, no se esperaba que su madre iba a reaccionar de tal manera cuando le ha pedido más intimidad. Ambos viven juntos desde hace un año, después de que Begoña -su progenitora- decidiese hacerlo. Sin embargo, la convivencia entre uno y otro pasa tanto por buenos como por malos momentos.

El hijo quiere que su madre respete su intimidad, ya que a veces ha llamado a la puerta de su habitación y se ha encontrado a él con su marido en una situación comprometida. A pesar de que Begoña no lo tiene en cuenta, Javier sí que toma nota y por eso reconoce su hartazgo.

Los "fantasmas" que Begoña ve en su casa

El invitado de 'El diario de Jorge' le ha pedido a través de un vídeo con fantasmas y música de suspense que por favor "se vaya de vacaciones" unos días con sus amigas, con las que "juega a las cartas". Lo del estilo fantasmagórico tiene su explicación. Al parecer, Begoña encuentra fantasmas en su casa y cosas sospechosas que le hacen estar con mil ojos puestos en cada esquina de la vivienda. "Fue imaginación mía yo creo", le dice a Jorge Javier Vázquez Begoña.

Tras escuchar la seria petición de su hijo, Begoña no ha dudado en mostrar su enfado. "Qué morro tienes, ¿para eso me traes? No me esperaba esto", lanza en directo como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

"Necesito intimidad", respondía Javier. "A ver si hay alguien que me lleve de vacaciones", afirmaba a continuación Begoña.