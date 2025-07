Miguel Salazar Madrid, 16 JUL 2025 - 21:49h.

Raquel ha querido agradecer a María José por ayudarle a superar su dura infancia: Así ha sido el lacrimógeno momento

De aprender a leer y escribir con su abuela a ser un "maestro de vida": El ejemplo de un profesor que ayudó a su alumno tras perder a su padre

Compartir







Raquel no tuvo una infancia feliz. Como muchos otros niños que deben crecer entre el rechazo, el odio y la frustración, esta joven pacense tuvo que enfrentarse a los insultos constantes en el colegio. A sus 23 años no puede evitar las lágrimas cuando recuerda lo que sufrió en segundo de primaria.

"Una persona que trabajaba en mi casa tuvo que presentarse en mi colegio para decir que si alguien quería juntarse conmigo y solo una persona levantó la mano", comparte. A eso se juntó un "rumor" de que Raquel "tenía piojos". Por eso, empezaron a ridiculizarla y a recibir insultos como "'piojosa'". "Más adelante me gustaba Justin Bieber y Lucía Gil y me llamaban friki. Me tocaban y me decían que qué asco", lamenta. No fue algo esporádico. Estuvo así años y años.

Raquel define como una "tortura" esa época de acoso escolar. Además, cuenta la razón por la que no decidió compartirlo. "No me gusta hacer daño a nadie, me daba cosa que le riñieran", asegura. Entre tanto odio, pudo encontrar su salvación.

El importante consejo de Raquel a cualquier víctima del bullying

Se llama María José y fue su compañera de clase. Gracias a que ella, muy comprometida desde bien pequeña con las injusticias, apareció en su vida, Raquel pudo poco a poco a recuperar la sonrisa entre tanto sufrimiento. "Mi vida cambió", asegura. Ambas hacían vida juntas. Iban al parque, comían en alguna casa... pero el monstruo del bullying seguía apareciendo desgraciadamente.

Todo terminó cuando en un cumpleaños le tiraron al agua sin la parte de arriba del bañador. "Apartir de ahí mis padres llamaron a sus padres y se acabó el acoso escolar", relata en 'El diario de Jorge'. Antes de reencontrarse con María José, Raquel ha querido lanzar un mensaje para todas las posibles víctimas de una situación parecida (el ministerio de Educación pone a disposición el teléfono 900 018 018).

"Que lo cuenten, que no se lo callen. Cuando lo conté todo se paró. Que den el paso y lo hagan porque se pueden solucionar muchos problemas", comparte.

María José ha entrado en el plató y ha protagonizado un emotivo momento junto a Raquel. "Muchas gracias por haber estado en mi vida siempre. Tengo un buen recuerdo tuyo. Gracias por haberme acompañado en los momentos más duros de mi vida", le decía.