Rocío Belén Paleari 21 JUL 2025 - 18:30h.

Lejos de sentir presión, la presentadora se muestra agradecida por el acompañamiento del carismático presentador, quien le dio consejos clave y la guió por los entresijos del plató

Además, Cristina Lasvignes toma el testigo en ‘El diario de Jorge’ que pasará a llamarse 'El diario del verano': “Tengo casi más nervios ahora que cuando empecé”

“Para mí, un lujo”, afirma Cristina Lasvignes sobre lo que ha supuesto recoger el testigo de Jorge Javier. Lejos de los nervios o la presión que podría implicar ponerse al frente de un formato presentado por un profesional tan consolidado como lo es Jorge Javier Vázquez, Cristina dice haberse sentido arropada en todo momento por el presentador: “Tengo que reconocer que Jorge ha sido súper amable, me lo ha hecho todo muy fácil, me ha dado consejos, me ha enseñado el plató, me ha enseñado todos los entresijos”.

'El diario de verano', la versión estival de 'El diario de Jorge', recibe a una nueva presentadora: Cristina Lasvignes. La periodista asume el reto de sustituir a Jorge Javier Vázquez, una de las figuras más queridas de la cadena, con ilusión, respeto y una sonrisa luminosa. "Estoy bastante más tranquila después de estar con él", agrega en exclusiva para esta web.

No es para menos. Jorge Javier, con su carisma, se ha convertido en un maestro durante este traspaso. Aunque no ha querido desvelar todos los secretos del oficio —“Me ha dado unos cuantos consejos que me ha dicho que me quede para mí”, admite ella entre risas—, sí le ha transmitido claves fundamentales para que el programa mantenga su esencia y su cercanía con el público.

“Que escuche las historias, que les dé su tiempo en plató para que se puedan expresar”, cuenta Cristina como una de las recomendaciones más importantes que le dejó su predecesor. Y añade: “Luego que esté muy atenta a las puertas, que a veces es un lío, que entran por la dos, por las cinco, por las seis...”. Un detalle logístico que, para quienes conocen el dinamismo del plató, no es menor.

El reto no es menor: mantener la fidelidad del público mientras se preserva la esencia de un espacio que ha sabido conquistar las emociones de los espectadores. En esta nueva etapa, 'El diario de verano' mantiene su compromiso con las historias que emocionan, con Cristina al frente, el formato promete seguir brillando.

Y mientras Jorge Javier disfruta de un merecido descanso, deja su legado en buenas manos. Porque si algo ha quedado claro es que, más allá del traspaso de micrófonos, lo que se ha producido entre ambos presentadores es un relevo generoso, lleno de complicidad y admiración.

Cristina Lasvignes: “Tengo casi más nervios ahora que cuando empecé”

“Si te digo la verdad, no me lo esperaba en absoluto. No por ello no me hizo una ilusión enorme. Pero tengo que reconocer que fue una sorpresa”, se sincera la presentadora al recordar la llamada que le cambió las vacaciones. Porque, claro, la propuesta le llegó cuando estaba al otro lado del mundo. “Dios mío, estoy en Bali, son las 22:00 de la noche y no se lo he dicho a absolutamente nadie, que había participado en unos castings para este programa. Lo primero que pensé fue: Tengo que llamar a mis padres”.