María Casado cede el testigo de 'Informativos Telecinco' a Carmen Corazzini antes de irse de vacaciones

Julio está llegando a su fin y el mes de agosto está llamando ya a la puerta. Con la llegada de agosto, millones de españoles inician sus merecidas vacaciones y sus días de descanso donde desconectan del trabajo y de la rutina. Una de ellas es María Casado.

La presentadora que lleva al frente de 'Informativos Telecinco' todo el curso escolar descansará durante las próximas semanas. En su lugar, el equipo de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' contará con Carmen Corazzini. La presentadora de 'El Tiempo' y de 'El Matinal' formará parte de este equipo durante el mes de agosto y sustituirá a María Casado.

Los consejos de María Casado a Carmen Corazzini antes de cederle el testigo

En pleno directo, las presentadoras han hecho oficial este pequeño cambio que durará durante el mes de agosto. Con una llamada y una conexión en directo, María Casado y Carmen Corazzini bromeaban sobre esta 'incorporación'.

"Les voy a contar que Carmen Corazzini a partir del fin de semana que viene se va a quedar aquí a los mandos del informativo Fin de Semana de Telecinco. La han podido ver todo el mes en El Matinal", explicaba Casado.

Justo después, las presentadoras han estado bromeando en pleno directo sobre los objetos necesarios y de primera necesidad con los que deberá contar Carmen Corazzini durante todo este mes al frente del informativo.

"Tengo un lío, me tienes que ayudar. Estoy preparando la maleta para mudarme al fin de semana. Entonces me tienes que decir qué me tengo que llevar. Me imagino que periódicos, una radio... Crema sola como que no, ¿no?", preguntaba la nueva presentadora de la edición Fin de Semana de 'Informativos Telecinco'.

Aconsejando a su compañera, María Casado le recomendaba que llevase comida como chuches para así ganarse el cariño de todos sus compañeros: "Los vas a tener en el bote".

"Lo más importante, Carmen. Vente con muchas ganas, tienes un equipo que te va a cuidar mucho y lo vas a disfrutar mucho. Lo dicho, Carmen. Te voy a dejar las llaves debajo de la maceta de la entradita. El sábado te esperamos aquí y que paséis un buen verano", deseaba y recomendaba María Casado a Carmen Corazzini antes de despedirse y disfrutar de estas merecidísimas vacaciones de verano.