Luis y Rafa Castaño empatan a 16 puntos en la ronda final

Rafa Castaño revela lo que le dice su familia sobre su participación en 'Agárrate al sillón': "Principalmente, eso"

Compartir







Luis ha puesto contra las cuerdas a Rafa Castaño en el programa de ¡Agárrate al sillón' de este jueves 7 de agosto. El concursante ha hecho una gran fase clasificatoria y ha sido el propio campeón quien ha decidido que él iba a ser su rival (acabó la ronda empatado a 21 puntos con Elisa).

Como vigente campeón y propietario del sillón, Rafa tenía el poder de decidir el tema de sus preguntas y las de Luis. Para sí mismo escogió 'Cuéntame un cuento' y para su adversario, 'El Caribe'.

Luis tuvo que afrontar preguntas como "¿Qué unidad de tiempo tenía en su apellido el cantante cubano Compay?" o "¿Qué fruta lleva el mangú, el puré hervido con aceite muy popular en República Dominicana?". Por su parte, Rafa Castaño respondió a "¿Quién era el dueño de la gallina de los huevos de oro en 'Jack y las habichuelas mágicas?" o "¿Quién escribió el cuento de terror 'La pata de mono"?.

La pregunta decisiva

Rafa consiguió 16 puntos y no tenía muy claro si su rival había conseguido los mismos o incluso más que él. Era el momento de descubrirlo. Eugeni Alemany fue dando las respuestas y, a falta de una pregunta, los dos concursantes iban empatados a puntos. La pregunta que decidiría quién iba a ser el ganador fue la siguiente: "¿Cómo se llama el orisha de la curación asociado con San Lázaro en la santería?".

Si Luis acertaba sumaría tres puntos más y se impondría a Rafa. Pero si fallaba acabarían empatados a 16 y, según las normas del prpgrama, en ese caso el ganador es el concursante que está agarrado al sillón.

Tras unos momentos muy tensos en los que Rafa Castaño vio peligrar su puesto de honor, se descubrió que Luis había fallado. Rafa resopló con fuerza, muy aliviado. Suma 4.800 euros más a su bote y sigue agarrado al sillón al menos un programa más. Por su parte, Luis se va del concurso con 1.000 euros, por haber superado los 10 puntos en la ronda final.