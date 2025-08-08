Patricia Fernández 08 AGO 2025 - 01:11h.

Mary Asun es la presidenta del proyecto revolucionario que busca recuperar el espíritu de la vida en los pueblos: el cohousing 'Axuntase'

Jesús Calleja se ha desplazado hasta el Concejo de Llanera, en Asturias, para conocer y apoyar un proyecto revolucionario que busca recuperar el espíritu de la vida en los pueblos: el cohousing 'Axuntase'. Se trata de una iniciativa impulsada por un grupo de personas que, desde hace más de diez años, trabaja con determinación para hacer realidad su sueño de vivir en comunidad, sin renunciar a la privacidad individual.

Mary Asun, presidenta de la cooperativa ‘Axuntase’, explicaba a Calleja la esencia del proyecto: “Queremos recuperar el valor de los pueblos, vivir juntos, pero respetando la privacidad de cada familia. Cada uno tiene su propia casa, pero también compartimos un espacio común donde comemos juntos, consumimos productos locales y ayudamos a fijar población en el entorno rural”.

El modelo de ‘Axuntase’ se basa en una cooperativa en régimen de cesión de uso. Quien forma parte del proyecto aporta una cantidad económica que le da derecho a residir allí de por vida, y ese derecho puede ser heredado. Además, el cohousing está preparado para cubrir las necesidades de cuidados de sus integrantes, especialmente en la etapa de envejecimiento.

Tras once años de esfuerzo, la comunidad sigue enfrentando retos, como la finalización de las zonas comunes, pero el impulso sigue vivo. “Si en la vida tienes algo claro, lo consigues”, afirmaba Mary Asun. Y añadía con convicción: “Estoy asustada de no hacer nada en este mundo que nos toca. Busco un bienestar de vida, dejar el testigo de que sí se pueden cambiar las cosas”.

El problema al que se enfrentaban Mary Asun y el resto de los integrantes de la cooperativa es que, con la subida de precios de la construcción, las zonas comunes y parte de sus domicilios no habían sido terminados por el momento, lo que retrasaba la hora de comenzar con esta nueva vida y para esto se trasladaba Jesús Calleja con 'Volando voy, volando vengo' hasta este lugar, para ayudarles y terminar lo que ellos habían empezado.

Con ayuda de 'John te lo busca' y de la constructora de este 'cohousing', Jesús Calleja sorprendía a Mary Asun y al resto de los integrantes de la cooperativa, al ver que la casa de la presidenta estaba completamente equipada y todas las zonas comunes listas para vivir: "¿Qué habéis hecho?"

Tras esto, podía reunirse con todos y se daba un abrazo emocionado con otra de las fundadoras de este proyecto, mientras el resto aplaudía este momento. Y Jesús Calleja les decía algo: "Con este proyecto resolvéis la vivienda y la soledad. En breve vais a inaugurar". Y ella agradecía a todo el equipo y voluntarios para que todo esto haya sido posible.